Incidente mortale in Valassina, si schianta in moto contro un'auto: morto 38enne milanese

Un motociclista milanese di trentotto anni, C.D., è morto nella notte di mercoledì in un tragico incidente stradale lungo la Valassina, in Brianza. Il 38enne, che viaggiava in sella a uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza dell'uscita Briosco-Capriano, si è scontrato con una Fiat Punto condotta da un uomo di trent'anni originario del Lecchese.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 4 di mattina, appena dopo il cavalcavia che passa sopra il fiume Lambro, non distante dall'uscita di Briosco, in direzione Lecco. Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in gravissime condizioni all'ospedale di Desio. Al momento dell'intervento dei sanitari, il 38enne aveva già perso conoscenza e poco dopo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.

In Valassina, per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell'incidente, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Seregno che si trovava a poca distanza dal luogo della tragedia ed è arrivata in pochi istanti. Le indagini per ricostruire le fasi del sinistro sono in corso ma secondo le prime ipotesi relative alla dinamica il motociclista avrebbe imboccato contromano il tratto. Poi lo schianto frontale fatale contro la vettura.

L'automobilista lecchese invece è stato medicato sul posto dal personale del 118 e ha riportato solo lievi lesioni, rifiutando il trasporto in ospedale. Indagini in corso.