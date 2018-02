Incidente in Valassina, auto si schianta e si ribalta nella galleria: feriti marito e moglie

Grave incidente domenica pomeriggio sulla strada Statale Valassina, in direzione Milano. Verso le 16, per causa ancora in corso di accertamento, una Nissan Micra con a bordo marito e moglie di ottantuno e ottantaquattro anni - residenti a Rozzano - si è ribaltata nella Galleria di Monza.

Sembra, stando alle primissime ricostruzioni, che la vettura abbia urtato lo spartitraffico che si trova in corrispondenza di una piazzola di sosta per le emergenze e che si sia poi schiantata contro il muro prima di finire la propria corsa ruote all'aria.

Per liberare i due anziani a bordo, rimasti incastrati tra le lamiere della macchina, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno poi affidato la coppia ai soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un'auto medica. I due ottantenni sono stati trasportati in condizioni serie all'ospedale San Gerardo ma, nonostante il grande spavento, non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Ben più gravi, invece, le ripercussioni sul traffico con la Valassina che è stata chiusa verso Milano fino alle 19 per permettere l'intervento dei soccorritori e i successivi rilievi, effettuati dagli agenti della Stradale.