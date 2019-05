Incidente sulla Valassina: si schianta in auto, scende a vedere e viene travolto e ucciso

Prima l'incidente: due auto che si urtano sulla corsia di sorpasso. Poi la tragedia: una terza macchina che li travolge. E per un ragazzo —Chetra Sponsiello, un 22enne di Civate (Lecco)— non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo essere stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Dramma sulla strada Statale Valassina a Monza nella serata di venerdì 17 maggio.

Tutto è successo un attimo prima delle 23 nei pressi del Ponte sul Canale Villoresi, poco prima dell'uscita di Monza Centro (direzione Milano). Secondo una prima ricostruzione sembra che due auto — una Audi A4 e una Seat Ibiza — si siano scontrate fra loro sulla corsia di sorpasso. Conducenti e passeggeri (quattro persone in totale) sarebbero quindi scesi a controllare i danni e proprio in questo frangente sarebbero stati travolti da una terza auto, una Opel Corsa guidata da un 34enne di Seregno.

Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e due automediche insieme ai vigili del fuoco. Il ferito più grave è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda dove è spirato poco dopo. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri feriti: due ragazzi di 22 e 29 anni e una 20enne, trasporti in codice giallo nei pronto soccorso del San Raffaele e San Gerardo.

Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, tutti i conducenti sono stati sottoposti all'etilometro etilometro ma per il momento non sono ancora noti i risultati.