Schianto durante la vacanza in Sardegna: morta Valentina, giovane medico milanese

Uno schianto frontale, tremendo, che non le ha lasciato scampo. Lei ha provato a lottare, a tenere duro in un letto dell’ospedale di Sassari, ma dopo qualche ora il suo cuore ha smesso di battere.

Sesto San Giovanni piange Valentina Giacalone, giovane medico di trentuno anni - molto noto in città - morto la scorsa settimana in un tragico incidente stradale avvenuto a Dorgali, in provincia di Nuoro, dove la ragazza era in vacanza.

La mattina del 16 agosto, l’auto a bordo della quale Valentina viaggiava insieme a un’altra giovane e a un bimbo di sei anni si era schiantata frontalmente con la macchina di un turista tedesco all’incrocio tra le strade provinciali 38 e 129.

Le condizioni della trentunenne erano apparse subito disperate e i medici ne avevano disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di Sassari, dove poi è morta.

Nelle scorse ore, il corpo di Valentina - che da poco aveva detto sì a suo marito - è arrivato in città per i funerali, che si terranno giovedì pomeriggio nella basilica di Santo Stefano.