Incidente stradale sulla Valtidone, un'auto si ribalta. Tre feriti in ospedale

Due automobili si sono scontrate violentemente venerdì sera nell'hinterland, sulla strada provinciale 412 della Valtidone. E per una delle due vetture c'è stato un principio d'incendio. E' successo a Locate Triulzi alle nove e quaranta di sera. Tre i feriti: un 22enne, un 41enne e un 55enne, trasportati dai sanitari del 118 nei pronto soccorso di Rozzano e Pavia.

Secondo le informazioni diramate da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), nessuno di loro verserebbe in condizioni critiche: tutti sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri di San Donato Milanese per mettere in sicurezza la provinciale e i vigili del fuoco di Milano. L'impatto è stato molto violento e una delle vetture coinvolte si è ribaltata.