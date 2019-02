Incidente a Vanzaghello, schianto frontale in corso Italia: un morto e un uomo gravissimo

Tragico incidente lunedì pomeriggio a Vanzaghello, nel Milanese, costato la vita a un uomo di cinquantasei anni. Pochi minuti prima delle 15, per motivi ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto - guidata proprio dalla vittima - e una Volkswagen Golf - con al volante un 46enne - si sono schiantate tra loro in corso Italia, alle "Quattro strade".

L'impatto, frontale, è stato violentissimo, tanto che in entrambi i veicoli sono esplosi gli airbag. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri della compagnia di Legnano e gli equipaggi di tre ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118.

Per il 56enne alla guida della Punto non c'è stato nulla da fare: portato in ospedale a Legnano, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Gravi le condizioni del 46enne che era a bordo della Golf: è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato all'ospedale di Varese in codice rosso con l'elicottero.

Il malore e lo schianto frontale

In corso Italia hanno lavorato a lungo anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Legnano.

Stando a una primissima ricostruzione, l'uomo che guidava la Punto potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava al volante. Così, avrebbe perso il controllo della macchina e avrebbe invaso l'altra corsia, schiantandosi frontalmente contro la Golf. Non è escluso che il 56enne sia morto proprio per il malore e non per l'impatto.