Incidente a Vaprio d'Adda, donna si ribalta con l'auto e 'vola' fuori strada sulla Sp104: è grave

Grave incidente venerdì mattina a Vaprio d'Adda, nel Milanese. Teatro dello schianto, avvenuto pochi minuti prima delle 7, è stata la strada provinciale 104, nel tratto che da Vaprio scorre verso Cassano.

Per cause ancora in corso d'accertamento, una donna di 44 anni che era alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo della macchina, che si è poi ribaltata e ha finito la propria corsa fuori strada, nell'erba accanto alla carreggiata, restando in equilibrio su un "fianco".

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno liberato la 44enne dalle lamiere del veicolo. La donna è poi stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni vengono giudicate delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sulla provinciale al lavoro anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.