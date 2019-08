Grave incidente a Varedo, scontro tra auto e moto: feriti due ragazzini di 16 e 15 anni

L'auto che sta per svoltare e una moto che sopraggiunge dalla direzione opposta. Lo schianto, violentissimo, e la dueruote che finisce a sella in giù, in mezzo alla carreggiata, e due giovanissimi feriti. Grave incidente stradale nella tarda serata di venerdì a Varedo, in Brianza, lungo la Monza-Saronno.

Erano da poco passate le 22 quando all'altezza di via Ponchielli si è verificato lo schianto che ha coinvolto un fuoristrada e la motocicletta su cui viaggiavano un ragazzo di 16 anni e una giovane di 15. Dopo l'impatto con il veicolo la moto si è ribaltata e i minorenni sono caduti a terra, sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'automedica. I mezzi di emergenza allertati inizialmente in codice rosso hanno prestato assistenza ai due ragazzini che sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e al San Gerardo di Monza. A preoccupare di più sono state le condizioni del 16enne che, secondo le prime informazioni, presentava una vistosa ferita alla gamba e nella caduta avrebbe anche riportato un trauma cranico.

La dinamica del sinistro è al momento al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per effettuare i rilievi.