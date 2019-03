Incidente sulla sp 30, motociclista si schianta contro carroattrezzi: in arresto cardiaco

Un motociclista ha subito un arresto cardiaco dopo essere stato vittima di un incidente con un carroattrezzi. È accaduto sulla strada provinciale 30 a Vermezzo, verso le 14:30 del 18 marzo.

Il centauro, un uomo di 65 anni, è stato trasportato all'ospedale di Abbiategrasso dall'elisoccorso di Como, in codice rosso. Sul posto anche un'ambulanza del 118.

Come riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, il motociclista, in arresto cardiaco, ha ricevuto una manovra di rianimazione dai soccorritori accorsi sul posto, per poi essere trasportato in elicottero. Le sue condizioni sono però molto critiche, tanto da far temere per la sua vita. Nessun altra persona è rimasta ferita nell'impatto.