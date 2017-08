Vermezzo, incidente sulla Vigevanese tra un camion e un’auto: quattro feriti, due gravi

Gravissimo incidente martedì pomeriggio a Vermezzo, sulla strada statale Vigevanese.

Verso le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un camion - un grosso carro attrezzi - e un’auto si sono schiantati tra loro nel tratto di strada che porta verso Gaggiano. Nell’impatto, violentissimo, ad avere la peggio sono stati i quattro uomini che si trovavano a bordo della macchina, tutti feriti.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute cinque ambulanze e un elicottero del 118.

Nello schianto, un uomo di quaranta anni ha riportato una frattura al femore e altri traumi gravi: stabilizzato sul posto, è poi stato trasportato in elicottero al San Gerardo di Monza, dove si trova ora in condizioni gravi. Nello stesso ospedale è finito anche un altro quarantenne, trasportato anche lui in codice rosso. Serie anche le condizioni degli altri due occupanti della vettura, una Fiat Bravo: entrambi sono finiti all'Humanitas di Rozzano in codice giallo.

Praticamente illeso, invece, il quarantaseienne alla guida del mezzo pesante, che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sulla Vigevanese il traffico è andato completamente in tilt e la strada è stata chiusa per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi. Sembra, da una prima ricostruzione, che i due mezzi viaggiassero in direzioni opposte e che il carro attrezzi stesse cercando di svoltare a sinistra. Da lì, il violento schianto.