Milano, travolto da un'auto sotto gli occhi della madre: bambino di sei anni in ospedale

Un bimbo di sei anni in ospedale e tanta paura. È il bilancio di un incidente avvenuto in via dei 500 a Milano (zona Corvetto) nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre.

Tutto è accaduto due minuti prima delle 17, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma sembra che il bimbo sia stato urtato da un'auto davanti alla madre. In un primo momento le condizioni del bimbo erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il piccolo è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato in codice giallo alla Clinica De Marchi; secondo quanto trapelato avrebbe riportato una ferita alla testa e un trauma alla caviglia. Illesa la madre che ha rifiutato i soccorsi.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.