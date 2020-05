Incidente a Milano, schianto tra una moto e un'auto: perde il casco e sbatte la testa, grave

Lotta tra la vita e la morte in un letto del Niguarda la 30enne che nella serata di venerdì 15 maggio è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente con un'auto avvenuto tra via Archimede e via Fiamma a Milano (zona corso 22 Marzo).

Tutto è accaduto un attimo prima delle 21.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Milano sembra che la 30enne, in sella a uno scooter, stesse percorrendo via Fiamma quando è entrata in collisione con un'automobile che stava percorrendo via Archimede. L'esatta dinamica del sinistro, forse innescato da una mancata precedenza, è al vaglio dei ghisa, intervenuti sul posto per i rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le condizioni della 30enne sono subito apparse disperate anche perché a seguito dell'impatto ha perso il casco sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. La giovane, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sarebbero critiche.