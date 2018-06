Grave incidente a Milano: moto travolge una donna di 30 anni tra viale Tibaldi e via Sforza

Traumi serissimi alle gambe, tanto dolore ma per fortuna non è in pericolo di vita. E' stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso la donna, una ragazza di 30 anni, che mercoledì pomeriggio è stata travolta da una moto all'incrocio tra via Ascanio Sforza e viale Tibaldi, a Milano.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto attorno alle 14.30, è subito intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Stando a quanto riferito dall'azienda regionale emergenza urgenza le condizioni della donna sono molto serie per via dei traumi - sospette fratture – anche se la paziente era cosciente.

Il caso è affidato alla polizia locale che ha fatto i rilievi e gestito la circolazione stradale nel trafficato incrocio. Ancora non è nota la dinamica. Il motociclista è rimasto illeso.

Poco dopo, in via Pietro Paleocapa, accanto alla stazione di Cadorna, un'altra donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.