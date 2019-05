Incidente in via Bacchiglione: auto si ribalta su un fianco

Pauroso ribaltamento a Milano, proprio davanti alle Torri di via Scheiwiller, giovedì intorno alle 14. Un'auto, una Nissan Micra, per cause da accertare, si è rovesciata su un fianco dopo il violento scontro con una Fiat Panda.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi, inviati dal 118: il personale dell'ambulanza ha estratto e medicato un ragazzo di 22 anni contuso e ferito. Le sue condizioni, che inizialmente potevano sembrare più preoccupanti, si sono rivelati meno gravi del previsto. Il 22enne non è in pericolo di vita.

La polizia locale sta ora cercando di capire la dinamica esatta dell'incidente.