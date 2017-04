Perde il controllo della bicicletta e rovina a terra: ferito gravemente ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico dopo essere rovinato a terra in via Bassini (Lambrate). È successo intorno alle 00.40 nella notte tra lunedì e martedì 4 aprile, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Secondo gli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti per i rilievi, non ci sono altri mezzi coinvolti nel sinistro: il giovane avrebbe perso il controllo della bicicletta.