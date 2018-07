Incidente a Melegnano: anziano ha un malore alla guida è si schianta, è in gravi condizioni

E' in condizioni disperate l'uomo di 84 anni che con la sua auto è finito fuori strada in via Cesare Battisti, a Melegnano (Milano). Le condizioni gravi del ferito, però, non sarebbero la conseguenza dell'incidente stradale ma di un malore alla guida, che poi ha provato lo schianto.

Secondo quanto riferito dal 118 che sul posto è intervenuto con ambulanza e elisoccorso, il ferito è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche.

L'incidente si è verificato attorno al mezzogiorno di venerdì. In via Cesare Battisti sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella vicenda.