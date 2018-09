Parabiago, schianto tra due auto in via Battisti: una si ribalta, ferito intrappolato tra le lamiere

Prima lo schianto tra due auto, una vettura che si ribalta e una persona che resta intrappolata nell'abitacolo. Poi le sirene dei soccorritori. Attimi di paura nella serata di mercoledì 12 settembre in via Cesare Battisti a Parabiago, nel milanese, teatro di un incidente stradale.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 21. Inizialmente le condizioni dei feriti — tre persone tra i 21 e i 64 anni — sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto dalle lamiere contorte una persona. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi: sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano.