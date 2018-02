Milano, incidente in via Battisti: macchina si ribalta al centro della strada, traffico in tilt

Incidente lunedì mattina in via Cesare Battisti, zona Tribunale a Milano. Pochi minuti dopo le sette, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata esattamente al centro della strada, all'altezza di via Chiosetto.

Fortunatamente, stando alle prime informazioni raccolte, nessuna delle persone a bordo della macchina - una Fiat Punto - è rimasta ferita e tutte sono riuscite a uscire dalla vettura senza particolari problemi.

Ben più gravi, invece, le ripercussioni sul traffico. L'auto ribaltata al centro della carreggiata ha infatti creato non pochi disagi agli automobilisti e ai mezzi Atm. Sul posto, per gestire la circolazione e per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale.