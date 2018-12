Incidente stradale in via Bergamo: auto si ribalta, due uomini in ospedale

Incidente stradale alle cinque e mezza di mattina di sabato 15 dicembre a Milano. E' successo all'incrocio tra via Bergamo e via Morosini, in zona Porta Romana.

Due uomini sono rimasti feriti, un 46enne ed un 47enne. Entrambi sono stati poi portati in ospedale dai soccorritori del 118, ed entrambi in codice verde: uno al Policlinico, uno al Fatebenefratelli. Sul posto anche la polizia locale di Milano per i rilievi del caso e i vigili del fuoco di Milano Messina.

Per motivi da chiarire (forse la forte velocità), un'auto si è ribaltata e c'è stato l'impatto con un'altra vettura.