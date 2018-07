Donna guida un suv senza patente e travolge 4 persone fuori dalla chiesa: un morto e 3 feriti

Nella sua corsa ha travolto tavolini e persone. Dopo tre, quattro metri, in cui ha investito qualsiasi cosa si trovasse sulla sua strada, si è fermata ed è scesa dall'auto terrorizzata, sotto shock. E soltanto allora ha compreso il dramma.

Tragico incidente stradale mercoledì sera in via Bisceglie a Milano, dove una donna di cinquantuno anni, di origini filippine, ha travolto con la sua Dacia Duster quattro persone che si trovavano nel patio fuori dalla Chiesa evangelica di Cristo.

Il bilancio finale è pesantissimo: una 62enne - Levita Dacillo, anche lei filippina - è morta mezz'ora dopo essere arrivata al Policlinico, dove era giunta in condizioni disperate e già in coma. Sua nipote, di dieci anni più piccola, è invece finita in condizioni gravi al Sacco - ma non dovrebbe essere in pericolo di vita -, mentre una 39enne e un bimbo di dieci anni - anche loro filippini - sono stati ricoverati in codice verde al San Paolo.

I quattro e l'investitrice, secondo quanto finora raccolto, avevano partecipato a una sorta di riunione al centro religioso e la 51enne era salita in auto per andare via. Al momento di fare manovra, però, avrebbe premuto l'acceleratore per sbaglio e avrebbe travolto il gruppo.

La guidatrice, stando a quanto finora accertato dalla polizia locale, non ha una patente valida in Italia e la sua posizione è ora al vaglio di investigatori e inquirenti. L'ipotesi più probabile - anche se l'incidente è avvenuto in un'area privata - è che venga accusata di omicidio stradale.