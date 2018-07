Milano, anziana sbaglia manovra fuori dalla Chiesa e travolge tutti: donna morta, tre feriti

Avrebbe premuto l'acceleratore per sbaglio mentre cercava di parcheggiare. E in un attimo avrebbe travolto tutti, per poi fermare la sua corsa.

Grave incidente mercoledì sera in via Bisceglie, all'interno di un parcheggio al civico 74 nel quale si trova la Chiesa evangelica di Cristo, di solito frequentata da cittadini asiatici.

Verso le 22 - stando alle prime ricostruzioni - una donna alla guida di una Dacia Duster avrebbe investito un gruppetto di persone, almeno quattro, che si trovavano in un patio proprio all'ingresso del circolo religioso. Alla guida della macchina sembra ci fosse una donna di circa cinquanta anni senza patente valida per l'Italia.

Una persona - una donna di 63 anni - è morta poco dopo l'arrivo al Policlinico di Milano: i medici l'avevano intubata sul posto e trasportata d'urgenza al pronto soccorso, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Un'altra persona è stata accompagnata in codice giallo al Sacco, mentre altre due - tra cui ci sarebbe un bimbo - sono invece finite in verde al San Paolo.

In via Bisceglie sono intervenuti gli equipaggi di sei ambulanze e tre auto mediche, oltre a carabinieri e polizia locale. Gli stessi ghisa hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno ascoltato la guidatrice, che si è subito fermata.