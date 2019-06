Incidente in via Boccaccio, passa con il rosso in scooter e centra un'auto: uomo gravissimo

Sarebbe passato con il rosso al semaforo. E proprio in quel momento, probabilmente senza accorgersi dell'auto che arrivava, l'avrebbe centrata in pieno. Grave incidente stradale giovedì pomeriggio in via Boccaccio a Milano, poche decine di metri prima della fermata metro di Conciliazione.

Lì, uno scooter Malaguti Spidermax e una Renault Twingo si sono schiantati tra loro all'incrocio con via Mascheroni. Stando a una primissima ricostruzione della polizia locale, l'uomo di cinquantotto anni che era a bordo del mezzo a due ruote avrebbe bruciato il semaforo rosso e avrebbe urtato contro il fianco destro della macchina, guidata da una donna di settantasette anni.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato proprio il 58enne. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato portato al Policlinico in codice rosso. Secondo quanto riferito dai soccorritori, nello schianto ha riportato un trauma facciale, un trauma al bacino e all'arto inferiore, oltre a lesioni all'addome. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Praticamente illesa, invece, la 77enne. In via Boccaccio hanno lavorato a lungo i ghisa, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.