Incidente in via Boccaccio a Milano, schianto tra un'auto e uno scooter: uomo gravissimo

Grave incidente giovedì pomeriggio in centro a Milano. Pochi minuti dopo le 14, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro in via Giovanni Boccaccio, a poche decine di metri dalla fermata metro di Conciliazione.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato un uomo di cinquantotto anni, che era a bordo del mezzo a due ruote. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il 58enne è stato portato al Policlinico in codice rosso. Secondo quanto riferito dai soccorritori, nello schianto ha riportato un trauma facciale, un trauma al bacino e all'arto inferiore, oltre a lesioni all'addome. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Praticamente illesa, invece, la donna di settantasette anni che era alla guida della macchina. In via Boccaccio, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ora ricostruendo la dinamica dello schianto.