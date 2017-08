Incidente a Milano: ragazzino di 10 anni investito in via Bovisasca

Un bimbo di 10 anni è stato investito, intorno alle 20 di martedì 8 agosto, in via Bovisasca, all'altezza dei civico 85, nei pressi delle strisce pedonali.

Il ragazzino è stato colpito da un'auto mentre, secondo alcune testimonianze, si trovava in bicicletta. E' rovinato a terra in modo violento. Sul posto è subito accorso un mezzo inviato dalla centrale operativa del 118 (ambulanza).

I vigili stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e come sia potuto avvenire il sinistro. Il piccolo, per fortuna, nonostante lo choc non è in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono serie: è stato portato al Niguarda.

In zona Citylife una donna era stata investita in via Traiano nello stesso giorno.