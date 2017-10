Ha un malore mentre sta guidando, 60enne si schianta con l'automobile: è gravissimo

Ha perso il controllo dell'auto a causa di un malore e si è schiantato. È successo nella tarda mattinata di giovedì 5 ottobre in via Broni a Milano. Protagonista del fatto un uomo di 60 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 11.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, colto da malore, è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sono gravi, non tanto per i traumi riportati in seguito all'incidente, ma per il malore.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica, non sono rimaste coinvolte altri mezzi nell'incidente.

Nella serata di mercoledì una donna di 47 anni, Ombretta Maritati Puccio, ha perso la vita a Sesto Ulteriano per un incidente simile.