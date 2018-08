Bambino di 6 anni travolto da un'auto: aveva attraversato all'improvviso

Grave incidente nel primo pomeriggio di giovedì 2 agosto a Milano, in via Bronzino (zona Città Studi).

Secondo quanto è trapelato, un bambino di 6 anni, con ogni probabilità sfuggito al controllo della madre, avrebbe attraversato la strada senza guardare per raggiungere i fratellini che stavano giocando dall'altra parte della carreggiata ed è stato investito da una macchina, una utilitaria Renault.

Il guidatore, trovandosi il bimbo di fronte all'improvviso, anche se andava a bassissima velocità, non ha potuto evitare l'impatto, nonostante la brusca frenata e la sterzata.

Il piccolo è stato colpito dalla macchina lateralmente e la sua gamba sinistra è rimasta incastrata sotto l'auto. Liberato e trasportato all'ospedale Niguarda, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente: da codice giallo a codice rosso.

I sanitari ritengono che il bambino - è sotto i ferri in camera operatoria - non sia comunque in pericolo di vita, anche se le condizioni sono serie.