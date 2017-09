Incidente in via Brusuglio, tamponamento tra quattro macchine: nove persone ferite

Gravissimo incidente lunedì pomeriggio in via Brusuglio, zona Affori a Milano.

Poco prima delle 19, per cause ancora in corso di accertamento, quattro auto si sono scontrate tra loro al semaforo all’incrocio con viale Enrico Fermi.

Sul posto, per prestare soccorso a tutte le persone coinvolte nel maxi tamponamento, sono intervenute sei ambulanze e un’auto medica. Dottori e infermieri hanno medicato nove persone, che sono poi state trasportate tra gli ospedali Niguarda, Fatebenefratelli, Galeazzi, Sacco e Città Studi.

Quattro di loro hanno riportato traumi e contusioni più gravi e sono state ricoverate in codice giallo. Più lievi, invece, le ferite riportate dagli altri cinque automobilisti, tutti trasferiti in codice verde in ospedale.

L’incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione in viale Enrico Fermi, bloccato in entrambe le direzioni anche per i curiosi che viaggiavano nel senso di marcia opposto.

In via Brusuglio hanno operato a lungo anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello schianto.