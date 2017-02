Incidente in via Cabella, si schianta in scooter contro un’auto: il casco vola via, morto 44enne

Il casco era a diverse decine di metri dal corpo, fermo sull’asfalto in un lago di sangue. E neanche le disperate manovre di rianimazione che i soccorritori del 118 hanno continuato a praticargli durante il viaggio verso il San Carlo hanno potuto evitare il peggio.

Un uomo di quarantaquattro anni, un italiano residente a Corsico, è morto mercoledì sera in un incidente avvenuto in via Cabella, a pochi metri dalla parrocchia di Sant’Apollinare, in zona Baggio a Milano.

Verso le 23, per cause ancora in corso di accertamento, il motorino a bordo del quale viaggiava il quarantaquattrenne si è schiantato contro un’auto che sembra viaggiasse nella sua stessa direzione.

Nell’impatto, violentissimo, l'uomo ha perso il casco - che probabilmente non era legato - e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, restando bloccato sotto la macchina.

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, la vittima era già in arresto cardiaco e una volta arrivati al San Carlo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Anche l’uomo alla guida dell’auto, una Bmw, è rimasto ferito, ma le sue condizioni sono meno gravi.

In via Cabella, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. A loro spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Negli stessi minuti, ma a Cinisello, in via Gorki, un uomo di trentacinque anni è morto dopo che la sua auto si è schiantata frontalmente contro un furgoncino.