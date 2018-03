Auto si schianta contro il muro del Vodafone Village: morta una donna, ferito un uomo

Avrebbe perso il controllo della macchina all'imbocco della curva. Poi, senza riuscire più a "tenere" l'auto, avrebbe abbattuto un paletto in ferro. Quindi, avrebbe terminato la propria corsa contro il muro.

Drammatico incidente stradale alle 13.30 di domenica pomeriggio in via del Cardellino a Milano, dove una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura, secondo quanto appreso, si trovavano una donna di cinquanta anni - alla guida - e un uomo di un anno più giovane, seduto sul sedile del passeggero anteriore.

Le due vittime sono state soccorse da tre ambulanze e un'auto medica. La cinquantenne, trasportata in condizioni gravissime al San Carlo, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. L'uomo, invece, si trova tuttora ricoverato nello stesso pronto soccorso: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Video | Incidente in via del Cardellino: morta una donna

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In via del Cardellino, sull'asfalto reso viscido dalla pioggia, hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del caso. Stando a quanto finora ricostruito, la donna - dopo aver percorso tutta la strada - avrebbe perso il controllo al momento di entrare in via val Bavona, dove la strada curva.

Non è escluso, ma la verità arriverà solo dagli accertamenti, che la vittima possa aver avuto un malore mentre si trovava al volante.

Un'ora dopo, un secondo grave incidente è avvenuto in via console Marcello. Lì, un uomo e una donna in scooter sono letteralmente volati nel fosso di un cantiere dopo lo scontro con un'auto in sosta. I due, feriti, sono finiti al Fatebenefratelli.