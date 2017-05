Incidente stradale in via Carlo Imbonati: ragazzina di 12 anni travolta da un'auto

Grande paura per una ragazzina di dodici anni investita da un'auto in via Carlo Imbonati, a Milano, lunedì mattina. L'incidente stradale è accaduto alle sette e mezzo, nei pressi di piazzale Maciachini.

Per fortuna, la dodicenne non ha riportato gravi ferite ed è stata accompagnata dal personale del 118 in ambulanza all'ospedale Niguarda.

La polizia locale ha fatto i rilievi e gestito il traffico. Non è ancora nota la dinamica: probabilmente la ragazzina stava andando a scuola.