Milano, incidente in via Carnia: schianto tra uno scooter e un'auto, morto un uomo

Una donna di 34 anni che lotta tra la vita e la morte al San Raffaele, un uomo di 66 morto e un Piaggio Mp3 distrutto dall'impatto con una Honda Cr-V. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 22 febbraio all'incrocio tra via Carnia e via Deruta a Milano (zona Udine).

Tutto è accaduto intorno alle 18.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo una primissima ricostruzione del comando di Piazza Beccaria sembra che lo scooter, guidato dal 66enne e con a bordo la 34enne, stesse viaggiando lungo via Carnia. Una volta arrivato all'incrocio con via Deruta il centauro avrebbe visto spuntare da destra una Honda Cr-V che, tuttavia, si sarebbe fermata a dare la precedenza. Il 66enne avrebbe percepito il pericolo e prima che l'auto si fermasse ha tirato i freni. Una decelerazione talmente potente da far volare entrambi i passeggeri sull'asfalto e che ha fatto schiantare lo scooter contro l'automobile.

Le condizioni dei due passeggeri dello scooter sono subito apparse gravissime, tanto che al centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, in arresto cardiaco, era stato rianimato sl posto e accompagnato al pronto soccorso di Città Studi dove è morto nella serata. Grave anche la passeggera, trasportata in codice rosso al San Raffaele. Illeso, invece, il conducente dell'automobile.