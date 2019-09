Milano, incidente in via Cascina Bellaria: motociclista di 19 fa un 'volo' di tre metri, grave

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito dopo in incidente in via Cascina Bellaria, a Milano, giovedì pomeriggio. Il giovane, che viaggiava su una moto, si sarebbe scontrato con un'auto. Dopo lo schianto il ragazzo, stando a quanto riferito, avrebbe fatto un volo di circa tre metri finendo sul prato accanto alla strada nei pressi del parco Trenno.

L'incidente in via Cascina Bellaria

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivati con ambulanza e automedica attorno alle 13.45.

Il paziente ha riportato una policontusione ma è sempre rimasto sveglio, secondo la centrale operativa del 118. E' stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

La polizia locale ha fatto i rilievi per capire la dinamica dell'incidente e il traffico lungo la via è rimasto rallentato.