Sbanda col motorino, sale sul marciapiede e si schianta contro un palo: uomo gravissimo

Appena ha imboccato la lieve curva ha perso il controllo del motorino. Ha sbandato, ha provato a restare in piedi ed è salito sul marciapiede. Poi, ha finito la propria corsa con uno scontro frontale, violento, contro un palo della luce.

Gravissimo incidente verso le 20 di domenica sera in via Cascina Bellaria, zona San Siro, dove un uomo di trentadue anni si è schiantato a bordo del proprio scooter Piaggio Zip.

Il trentaduenne, stando a quanto finora ricostruito dagli agenti della polizia locale, proveniva da via Novara e appena si è immesso in via Cascina Bellaria - dopo una leggerissima curva - non è più riuscito a “tenere” il cinquantino. Nel disperato tentativo di non cadere, la vittima è salita col motorino sul marciapiede e si è poi schiantata contro un palo.

Soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118, il trentaduenne è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Nell’incidente ha riportato un trauma cranico, un trauma facciale, un trauma toracico e la frattura del femore: le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici.

Nell’incidente, secondo i primi accertamenti dei ghisa, non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo. Resta ora da capire perché il trentaduenne abbia sbandato prima del tragico impatto.