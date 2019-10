Incidente in via Castel Morrone: fratture alle gambe e al braccio per due motociclisti

Le sirene delle ambulanze nel cuore della notte hanno svegliato i residenti. Attorno alle 4 di mercoledì, sono arrivati a uno a uno cinque equipaggi del 118 in via Castel Morrone, zona corso Risorgimento a Milano, dopo un incidente tra un'auto e una moto.

Gambe e braccia fratturate: come stanno i feriti

Ad avere la peggio sono state le due persone che viaggiavano sul motociclo. Tra loro è rimasto ferito un ragazzo di 20 anni, passeggero, che ha riportato una frattura scomposta ad un arto inferiore. Il giovane è stato trasportato al San Raffaele e non è in pericolo di vita. Come non lo è nemmeno il conducente della moto, un 19enne. Nonostante un importante trauma cranico, e alcune fratture agli arti - inferiori e superiori - era cosciente. I medici lo hanno ricoverato al Niguarda in codice rosso.

Meno gravi invece le condizioni dell'automobilista, un uomo di 44 anni: per lui soltanto alcune escoriazioni al volto e al braccio e dolore al collo. Alla fine è andato in verde al Fatebenfratelli.

La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Sul posto, per fare i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.