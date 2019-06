Milano, grave incidente davanti alla Bocconi: motociclista di 30 anni in prognosi riservata

Un ragazzo di 30 anni è rimasto ferito in maniera molto importante, ma non è in pericolo di vita, dopo un incidente stradale nei pressi dell'università Bocconi di Milano.

I fatti sono accaduti domenica sera, intorno alle 19.30. Il ferito, che viaggiava su una moto, si è scontrato per cause ancora da accertare contro un'auto che percorreva via Luigi Castiglioni. Ad avere la peggio, come capita quasi sempre in questi casi, è stato il centauro.

L'incidente davanti alla Bocconi di Milano

I medici del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica, hanno deciso per il trasporto d'urgenza - codice rosso - all'ospedale Niguarda. Stando a quanto riferito dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), il 30enne era cosciente ma ha ricevuto seri traumi: la prognosi è riservata.

Per fare luce sulla dinamica, da piazzale Beccaria sono arrivati i ghisa della polizia locale. Gli agenti hanno fatto i rilievi e gestito il traffico.