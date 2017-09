Investe una ragazza in bici, poi si schianta con lo scooter: gravissimo un uomo di 52 anni

Quando ha visto la ragazza in bici che attraversava sulle strisce, ha provato a frenare. Ha cercato di evitarla, ma non ci è riuscito. Poi, senza più poter controllare il suo scooter, si è schiantato al suolo, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Gravissimo incidente lunedì mattina tra via Cherubini e via Pagano a Milano. Verso le undici, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, un cinquantaduenne a bordo di un motorino Piaggio 50 ha investito una ragazza di ventisei anni che si trovava in bicicletta sull’attraversamento ciclopedonale. Dopo l’impatto con la giovane ciclista, fortunatamente lieve, l’uomo ha perso il controllo del motorino ed è caduto.

Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio il cinquantaduenne. Soccorso dagli equipaggi di un’auto medica e di un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano: l’uomo ha riportato gravi traumi al cranio e agli arti superiori ed è in pericolo di vita. Meglio, invece, è andata alla ventiseienne in bici: la ragazza è stata medicata sul posto e ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Via Cherubini e parte di via Pagano sono state a lungo chiuse al traffico per permettere ai ghisa di effettuare i rilievi.