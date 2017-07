Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: morto motociclista di 49 anni

Un motociclista di 49 anni è morto in via Luigi Chiarielli a Milano nella serata di domenica 16 luglio. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.20 in zona Lampugnano, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Incidente in via Luigi Chiarielli a Milano: morto un motociclista, video

Le condizioni dell'uomo sono subito sembrate disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Quando sono intervenuti i sanitari l'uomo era già in arresto cardiaco, hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non è servito a nulla.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il 49enne — a bordo di una Ducati Hypermotard — abbia perso il controllo della motocicletta andando a impattare contro un palo della luce. Uno schianto tremendo. Purtroppo è la seconda vittima della strada in meno di ventiquattr'ore: nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 26 anni è morto dopo un terribile schianto in via Pecorini.