Incidente nella notte in via Clerici, a Sesto San Giovanni: grave un motociclista di 47 anni

Un motociclista di 47 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, in via Giancarlo Clerici a Sesto San Giovanni (Milano).

L'uomo, secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato soccorso in codice rosso a causa dei numerosi traumi riportati: 'politrauma'. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso intorno all'una.

Presenti anche i carabinieri per fare i rilievi e capire la dinamica: nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto ma il conducente è rimasto illeso.