Milano, in scooter si scontrano con un'auto e "volano" nel fosso di un cantiere: due feriti

Incredibile incidente domenica pomeriggio in via Console Marcello a Milano. Pochi minuti prima delle 14.30, stando a quanto finora accertato dalla polizia locale, una coppia a bordo di uno scooter - quaranta anni lei, trentatré lui - si è scontrata contro la parte posteriore di una Fiat Stilo lasciata in sosta davanti a un cancello. Dopo l'impatto con l'auto, il conducente del motorino non è più riuscito a riprendere il controllo del mezzo ed è caduto al suolo.

Nel volo lui e la sua compagna di viaggio sono finiti in una buca di circa un metro e mezzo di profondità in un cantiere dell'Unareti proprio a bordo strada.

Ad avere la peggio è stata la quarantenne, che è rimasta incastrata tra la segnaletica stradale e i tubi. Liberata dai vigili del fuoco - che si sono calati nel fosso -, la vittima è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli: le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Meglio, invece, è andata al 33enne, accompagnato nello stesso ospedale ma soltanto a scopo precauzionale.

Soltanto un'ora prima un altro incidente era avvenuto in via del Cardellino. Lì, una donna di cinquanta anni si è schiantata contro il muro esterno del Vodafone Village dopo aver perso il controllo della propria auto, probabilmente per un malore. Per lei non c'è stato nulla da fare.