Incidente in via Console Marcello, si schianta in auto contro un palo: grave uomo di 31 anni

Grave incidente domenica sera in via Console Marcello, zona Villapizzone a Milano.

Pochi minuti dopo le 22, per cause ancora in corso di accertamento, un trentunenne ha perso il controllo della propria Ford Fiesta ed è finito contro un palo a bordo carreggiata. Nello schianto, stando ai primi accertamenti, non è rimasta coinvolta nessun’altra auto e il conducente avrebbe fatto tutto da solo.

Nell’impatto, molto violento, l’uomo che era alla guida ha perso i sensi e quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto lo hanno trovato svenuto.

Il trentunenne, medicato in strada, è stato poi trasportato al Niguarda in codice rosso: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

In auto con lui c’era un suo coetaneo, che è rimasto praticamente illeso.