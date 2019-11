Milano, fa un sorpasso azzardato col suv, travolge ciclista e si schianta contro auto: 6 feriti

Sette ambulanze e un'automedica, diverse pattuglie della polizia locale e i carabinieri. Un mega incidente stradale avvenuto durante la notte tra sabato e domenica ha movimentato non poco la serata in via Arcangelo Corelli: il bilancio è purtroppo grave per un ciclista straniero di 25 anni, travolto da un suv e sbalzato a circa 10 metri di distanza. La stessa auto è poi finita contro un'altra vettura facendola sbattere contro un semaforo.

Mega incidente in via Corelli

A ricostruire l'accaduto è la centrale operativa di piazzale Beccaria. Stando a quanto ricostruito dai ghisa, il responsabile dell'incidente è il conducente di un Volkswagen Touareg che ha effettuato un sorpasso azzardato ad una colonna di veicoli incolonnati, all'altezza del minigolf in via Corelli. Durante il sorpasso ha travolto il ciclista che arrivava nella direzione opposta. A quel punto, secondo quanto rilevato, avrebbe svoltato bruscamente per rientrare nella sua corsia scontrandosi contro una Toyota che poi è finita contro un semaforo.

Complessivamente sono rimaste ferite sei persone. Oltre il ciclista 25enne, ci sono tre ragazzi di 18, 21 e 24 anni e due ragazze di 20 e 21 anni. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita. Sono stati trasportati alla Clinica Città Studi, al San Raffale, a Policlinico di San Donato, al Fatebenefratelli e al Niguarda. Proprio in questo nosocomio è stato ricoverato il ciclista, che ha riportato un importante trauma cranico, una frattura a una gamba e un'altra a un braccio.