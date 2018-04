Incidente in via Corelli a Milano, schianto tra due auto alla rotatoria: feriti tre ragazzi

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì in via Corelli, zona Rubattino a Milano. Pochi minuti prima dell'1.30, per cause ancora in corso di accertamento, due auto - una Fiat Punto e una Mini Cooper - si sono schiantate tra loro alla rotatoria con via Rivoltana.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due ambulanze del 118. Nonostante le macchine siano andate praticamente distrutte, i sei ragazzi a bordo - quattro sulla Mini e due sulla Punto - non hanno riportato ferite gravissime. Tre di loro - una ragazza di venti anni e due ragazzi di venti e ventidue - sono finiti tra il pronto soccorso del Fatebenefratelli e del San Raffaele in codice giallo per traumi e ferite agli arti.

In via Corelli hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Sembra - stando alle primissime informazioni - che alla base dello schianto ci sia stata una manovra azzardata da parte del conducente della Punto.