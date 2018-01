Incidente in via dei Crollalanza a Milano, anziana travolta da un furgone: è gravissima

Prima l'incidente, poi le sirene delle ambulanze e la corsa, in codice rosso, al pronto soccorso. Attimi di terrore nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio in via dei Crollalanza a Milano (zona viale Cassala) dove un'anziana di 72 anni è stata travolta da un furgone.

L'incidente è avvenuta intorno alle 15.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dell'anziana sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La donna, una volta stabilizzata, è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Humanithas di Rozzano. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico e un trauma al ginocchio.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.