Milano, incidente in via Curiel: camion travolge auto in sosta, una macchina "vola" su un'altra

Il camion che sbanda dopo lo schianto e travolge tutto. Le auto schiacciate e accartocciate tra loro. E una vettura che, letteralmente, finisce sopra un'altra.

Incredibile incidente martedì mattina in via Eugenio Curiel a Milano, dove - stando a una primissima ricostruzione - un camion ha centrato le auto parcheggiate a bordo strada dopo un impatto con una vettura.

Teatro dello schianto, avvenuto alle 7.55, è stato l'incrocio tra via Curiel, via Venosta e via Ferrero. Sei, secondo le prime informazioni apprese, le auto coinvolte, una delle quali è finita su un'altra vettura dopo lo scontro col camion. Nella sua corsa il furgoncino ha anche abbattuto una serie di paletti di ferro sul marciapiede.

Stando ai primi rilievi della Locale, a originare la "carambola" sarebbe stato uno schianto tra il camion e un'auto - una Peugeot rossa - che non avrebbe dato la precedenza.

Nonostante lo spavento, pare che non ci siano feriti. Il conducente del mezzo pesante, un uomo, si è fermato ed è stato a lungo ascoltato dagli agenti della polizia locale, che hanno chiuso al traffico via Curiel. Gli stessi ghisa stanno ora lavorando per accertare con precisione la dinamica dello schianto.

L'autista e il camionista sono stati sottoposti all'alcol test: entrmabi sono risultati negativi.

Foto - Una delle auto travolte