Incidente tra tir e un'auto: ferito un uomo di 39 anni

Un violento incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 settembre in via Cusago a Cusago, sulla Sp114, dopo Assiano, coinvolgendo un mezzo pesante.

Un'auto, per motivi da accertare, si è scontrata contro un tir quasi frontalmente. Ad avere la peggio il conducente della macchina che è rimasto incastrato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco milanesi che hanno lavorato per estrarlo dalla vettura. Le sue condizioni sono serie anche se non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorritori, inviati dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), sono arrivati con tre ambulanze e un'automedica. Gli uomini della Croce verde di Trezzano hanno stabilizzato il guidatore e l'hanno portato al Niguarda. I mezzi coinvolti nel sinistro erano quasi completamente distrutti.

La polizia locale sta ora cercando di ricostruire la dinamica.