Incidente in via D'Alviano, auto si schiantano tra loro e travolgono una donna: è gravissima

Stava camminando sul marciapiedi dello spartitraffico per poi attraversare. Su di lei, però, sono piombate due auto, che l'hanno travolta in pieno dopo aver abbattuto due cartelli.

Tragico incidente stradale martedì pomeriggio in via Bartolomeo D'Alviano, dove una donna di cinquantatré anni è stata investita da due macchine. Lo schianto è avvenuto alle 15.40 all'angolo con via delle Tuberose.

Lì, per cause ancora in corso d'accertamento, una Porsche Cayenne e una Ford Focus si sono scontrate tra loro. Dopo l'impatto, i due conducenti hanno perso il controllo del mezzo e hanno continuato la loro corsa travolgendo due cartelli stradali per poi investire la 53enne. La vittima - stando a quanto appreso - stava attraversando la strada e in quel momento si trovava sul marciapiede al centro della carreggiata.

Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze del 118, la donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, dove i medici l'hanno accettata in codice rosso. Le sue condizioni, stando a quanto appreso, sono giudicate gravi.

In via D'Alviano hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale, che hanno ascoltato i guidatori delle macchine e hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'incidente.

Altro incidente un'ora prima

Un'ora prima, verso le 14.40, un altro grave incidente è avvenuto in via Gonin. Lì, una donna di cinquantadue anni è stata investita da una Opel Corsa mentre attraversava all'altezza del civico 66.

La donna è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale San Carlo in codice verde. Le sue condizioni, infatti, inizialmente non sembravano particolarmente gravi, ma poi la situazione è peggiorata e la vittima è stata accettata in pronto soccorso in codice rosso.