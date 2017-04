Incidente in via D’Alviano, schianto tra due moto: due persone ferite e traffico paralizzato

Incidente e traffico in tilt giovedì mattina in via Bartolomeo d’Alviano, zona Bande Nere a Milano.

Verso le otto, per cause ancora in corso di accertamento, due moto si sono scontrate tra loro mentre percorrevano il “viale” che porta verso il centro città.

L’incidente, che inizialmente era sembrato gravissimo, è avvenuto all’angolo con viale Legioni Romane, a pochi metri proprio dalla fermata metropolitana di Bande Nere.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due ambulanze e un’auto medica allertate in codice rosso. Fortunatamente, poi, le condizioni delle due persone coinvolte - un diciannovenne e un quarantenne - si sono rivelate meno gravi e i due sono stati trasportati in ospedale in codice verde per controlli.

Molto più serie, invece, le ripercussioni sul traffico. Parte di via d’Alviano, infatti, è stata chiusa al traffico per permettere agli agenti della locale di effettuare i rilievi. Via completamente in tilt, quindi, in direzione centro e lunghe code in tutta la zona.