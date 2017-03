Incidente in via D’Alviano, donna di 78 anni investita e sbalzata sull’asfalto: è gravissima

Dopo l’impatto è volata sull’asfalto a circa sette metri dal punto dello schianto. E lì è rimasta immobile, ferita, con diversi traumi.

Gravissimo incidente poco dopo le 19.40 di giovedì sera in via Bartolomeo D’Alviano, zona Bandere Nere a Milano, dove una donna di settantotto anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Lo schianto è avvenuto all’incrocio con via delle Tuberose e sembra, stando alle prime ricostruzioni, che la vittima fosse sull’asfalto.

L’impatto è stato violentissimo e l’anziana è stata sbalzata sull’asfalto a circa sette metri dall’auto. Il primo a chiedere l’intervento dei soccorsi è stato proprio il conducente della vettura, visibilmente sotto choc.

Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza, con i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato le condizioni della settantottenne e l’hanno poi trasportata al Policlinico. La donna ha riportato diversi traumi alla testa, alla spalla e al femore: ora è in ospedale in pericolo di vita.

In via D’Alviano, completamente bloccata e in parte chiusa al traffico, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Ph: i rilievi della locale - Foto Gianluca Capiraso per © Mt