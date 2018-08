Grave incidente a Rho, scontro tra una moto e un furgone: due feriti in condizioni disperate

Sono in condizioni disperate dopo uno schianto violentissimo con la moto. I due, un uomo e una donna che viaggiavano sulla motocicletta, si sono scontrati con un furgone lungo viale dei Fontanili a Rho (Milano), attorno alle 18 di martedì.

Il grave incidente ha ridotto in fin di vita l'uomo, intubato sul posto dal personale del 118 intervenuto con quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Il motociclista era incosciente sull'asfalto, in coma. E' stato trasportato al San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in prognosi riservata. La donna, una 31enne italiana, era cosciente, stando alle informazioni della centrale operativa. Ha riportato un politrauma importante ed è stata portata al Niguarda. Anche lei in codice rosso. Il conducente del furgone, un 41enne, è stato accompagnato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per fare i rilievi e comprendere l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto in posto già segnalato per la sua pericolosità.