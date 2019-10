Incidente in centro a Milano, travolto da un'auto in via Dei Giardini: è grave

È stata accompagnato in codice rosso al Policlinico l'anziano di 71 anni che è stato travolto da un'auto in via Dei Giardini a Milano nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 18,15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto trapelato il 71enne sarebbe stato urtato mentre attraversava la strada.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato d'urgenza al Policlinico, avrebbe riportato una ferita alla testa ed è stato ricoverato in prognosi riservata.